Гран-при Италии: онлайн-видеотрансляция восьмого этапа Формулы-1 (видео)

В воскресенье, 6 сентября, на трассе в Монце пройдет восьмой в сезоне этап Формулы-1 — Гран-при Италии, который станет юбилейным, 90-м, в истории. В борьбе за подиум гонщики преодолеют 53 круга (306,72 км).

По итогам состоявшейся квалификации вновь не было равных пилотам «Мерседеса». Первую стартовую позицию шестой раз в сезоне занял лидер общего зачета британец Льюис Хэмилтон. Примечательно, что каждый раз, когда Хэмилтон выигрывал поул-позицию по итогам квалификации, затем он неизменно выигрывал саму гонку — так было на предыдущих этапах в Штирии, Венгрии, Великобритании, Испании и Бельгии. Со второго места гонку начнет его напарник по команде Валттери Боттас, с третьего — Карлос Сайнс из «Макларен-Рено», переболевший коронавирусом.

Гран-при Италии. Квалификация

Отметим, что по итогам семи этапов Формулы-1 общий зачет выглядит следующим образом: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 157 очков; 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110; 3. Валттери Боттас («Мерседес») — 107; 4. Александер Албон («Ред Булл») — 48; 5. Шарль Леклер («Феррари») — 45.

В Кубке конструкторов текущая ситуация такова: 1. «Мерседес» — 264 очка, 2. «Ред Булл» — 158; 3. «Рейсинг Пойнт» — 81; 4. «Макларен» — 68; 5. «Феррари» — 61.

Добавим, что девятый этап Формулы-1, Гран-при Тосканы, состоится 13 сентября в итальянском городке Скарперия-э-Сан-Пьеро неподалеку от Флоренции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире восьмой этап Формулы-1 сезона-2020 — Гран-при Италии.

Фото Twitter Formula 1

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