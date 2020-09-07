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Спорт

Рассекречено имя пострадавшей от Джоковича судьи – ей уже разбивали губу

12:07 7 сентября 2020
Новак Джокович

Британское издание Daily Mail раскрыло подробности о личности линейного судьи, которая пострадала от мяча теннисиста Новака Джоковича на турнире US Open 6 сентября.

Причем сам Джокович в своем посте-извинении имя судьи раскрывать не стал.

«Я не раскрываю ее имя, чтобы уважать ее конфиденциальность», — написал теннисист на своей странице в Инстаграме.

А вот Daily Mail со ссылкой на информацию издания WBKR, а также на друзей травмированной судьи сообщает, что это Лора Кларк из Оуэнсборо (штат Кентукки, США).

Источник фото: dailymail.co.uk

Лора Кларк — любительница тенниса, которая прошла путь от юношеских и студенческих турниров до судейства на таких спортивных соревнованиях, как US Open и Кубок Дэвиса.

Кстати, изданию Owensboro Living в 2014 году Кларк рассказала, как ей разбили губу на турнире в Луисвилле — в нее попал мяч, летевший со скоростью 209 км в час.

«Люди замечают нас только когда с нами что-то случается», — иронизировала тогда Кларк.

«Когда ты впервые на большом корте — это очень страшно. И это самый крутой опыт во всем мире. Ты так сильно трясешься и уверен, что все люди видят, как ты дрожишь», — добавляла тогда любительница тенниса.

При этом она отмечала, что сочувствует звездам тенниса из-за давления, которое они испытывали во время игры.

Говоря о своей судейской деятельности, Кларк также заявляла, что на этом не заработаешь «огромные деньги»: «но я бы делала это и бесплатно».

Издание ESPN сообщает, что у Кларк после инцидента с Джоковичем синяк на горле.

При этом ее осмотрел врач и с ней сейчас все в порядке.

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