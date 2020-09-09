Ровно 45 лет назад, 9 сентября 1975-го, киевское «Динамо» провело один из самых памятных матчей в своей истории. Подопечные Валерия Лобановского в качестве обладателя Кубка обладателей кубков встречались на выезде с триумфатором Кубка чемпионов — мюнхенской «Баварией».

Суперкубок УЕФА-1975

«Бавария» (Мюнхен, ФРГ) — «Динамо» (Киев, СССР) — 0:1

«Бавария»: Майер, Хорсманн, Дюрнбергер (Рот, 46), Шварценбек, Беккенбауэр, Вайсс, Вундер, Цобель, Мюллер, Румменигге, Капельманн.

«Динамо»: Рудаков, Коньков, Зуев, Фоменко, Решко, Трошкин, Дамин, Слободян, Колотов, Буряк, Блохин.

Гол: Блохин (67).

В поединке с сильнейшей командой Европы киевлянам отводилось мало шансов. Да еще и наставник мюнхенцев отмечал важность поединка для его подопечных. «У таких игр большая спортивная подкладка. „Бавария“ — единственная команда в ФРГ, которая имеет возможность завоевать этот приз, что само по себе стимулирует игроков. А для наших молодых футболистов это прекрасная возможность получить международный опыт высочайшего класса», — говорил Деттмар Крамер перед матчем.

Но «бело-синим» удалось посрамить специалистов. Подопечные Валерия Лобановского на глазах у 32 тысяч болельщиков на «Олимпиаштадионе» ни в чем не уступали именитому сопернику, а в некоторых компонентах и превосходили его. Сумев сохранить свои ворота «сухими», динамовцы смогли одержать победу благодаря феноменальному голу Олега Блохина во втором тайме, который и по сей день считается одним из лучших в истории футбола. Нападающий, получив мяч на своей половине поля, устремился к воротам по левому флангу. Перед ним было четыре (!) защитника и ни одного партнера. Делать было нечего, и он рискнул пойти в обводку. Сумев проскочить между двух защитников, Блохин ушел чуть влево и до сближения с вратарем пробил в дальний угол.

Гол Олега Блохина

Олег Блохин завершает точным ударом свой феноменальный проход

Видеообзор матча

«Наша команда столкнулась с очень большими трудностями перед матчем — пятеро игроков не смогли выйти на поле. Мы знали, что „Бавария“ сделает ставку на атаку. Нашей задачей было перекрыть фланги и не дать сопернику проявить свои скоростные качества. „Бавария“ сама себя разочаровала результатом матча. На наш взгляд, большая ставка делалась на индивидуальные возможности отдельных игроков в ущерб коллективным началам современного футбола. Все наши футболисты провели матч сильно, поэтому выделять кого-нибудь персонально не хочу. Тактическое задание было выполнено: мы сдержали наступление хозяев поля и при малейшей возможности опасно контратаковали», — подвел итог поединка Валерий Лобановский.

Через месяц, 9 октября, динамовцы обыграют «Баварию» и в домашнем поединке — 2:0 (оба мяча вновь на счету Блохина) и завоюют почетный трофей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» узнало потенциальных соперников по раунду плей-офф Лиги чемпионов.

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