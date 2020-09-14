Экс-звезда НБА назвал ребенка в честь погибшей дочери Коби Брайанта (фото)

Бывший игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль впервые стал отцом. 40-летний спортсмен вместе со своей супругой Кэтрин (на фото вместе со звездным мужем) назвали новорожденную девочку Элизабет Джианна.

Pau Gasol and his wife Catherine named their newborn daughter Elisabet Gianna Gasol after Gianna Bryant pic.twitter.com/v4Ja98QfLG — Yahoo Sports (@YahooSports) September 13, 2020

Второе имя ребенок получил в честь дочери легендарного экс-одноклубника Пау по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта (испанец выступал за «озерных» с 2008-го по 2014-й, дважды став чемпионом НБА), погибшей вместе с отцом в результате крушения вертолета в январе этого года.

Напомним, что 2 мая, когда Джианне Брайант исполнилось бы 14 лет, Газоль прислал торт, чем невероятно растрогал вдову Коби Ванессу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный форвард «Реала» серб Лука Йович второй раз стал отцом.

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