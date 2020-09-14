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Спорт

Экс-звезда НБА назвал ребенка в честь погибшей дочери Коби Брайанта (фото)

17:18 14 сентября 2020
Пау Газоль с женой

Бывший игрок ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль впервые стал отцом. 40-летний спортсмен вместе со своей супругой Кэтрин (на фото вместе со звездным мужем) назвали новорожденную девочку Элизабет Джианна.

Второе имя ребенок получил в честь дочери легендарного экс-одноклубника Пау по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта (испанец выступал за «озерных» с 2008-го по 2014-й, дважды став чемпионом НБА), погибшей вместе с отцом в результате крушения вертолета в январе этого года.

Напомним, что 2 мая, когда Джианне Брайант исполнилось бы 14 лет, Газоль прислал торт, чем невероятно растрогал вдову Коби Ванессу.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скандальный форвард «Реала» серб Лука Йович второй раз стал отцом.

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