Несмотря на шестую в сезоне победу на этапе Формулы-1, британцу Льюису Хэмилтону грозят серьезные неприятности.

Все дело в том, что лидер общего зачета (Льюис, набрав 190 очков, опережает ближайшего преследователя, своего партнера по «Мерседес» Валттери Боттаса на 55 баллов) вышел на церемонию с преклонением колена в знак солидарности с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»), а также на чемпионский подиум в футболке с призывом «Арестуйте полицейских, убивших Бреонну Тэйлор».

Its been 6 months since Breonna Taylor was murdered by policemen, in her own home. Still no justice has been served. We wont stay silent. #JusticeForBreonnaTaylor pic.twitter.com/7zinVHiYcH — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 13, 2020

Таким образом Хэмилтон выразил свою гражданскую позицию по поводу убийства 26-летней медсестры Бреонны Тейлор, которая была смертельно ранена в Луисвилле (штат Кентукки, США) после того, как ее бойфренд открыл огонь по полицейским во время обыска в их доме с целью найти наркотики 13 марта.

Поскольку убийство, приведшее к беспорядкам в США, до сих пор расследуется, подобное самовыражение британца рассматривается представителями Формулы-1 как «вмешательство в политику государства». А устав Международной автомобильной федерации (FIA) запрещает любые подобные заявления — соотвественно, Льюису может грозить наказание: от штрафа и снятия очков до дисквалификации в сезоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Льюис Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании, побив рекорд экс-футболиста Дэвида Бекхэма.

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