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Спорт

Британский футболист выпал из окна и разбился на отдыхе в Турции

16:24 20 сентября 2020
Энтони Макдауэлл с девушкой

28-летний британский футболист Энтони Макдауэлл погиб во время отдыха в Турции. Ранее погиб экс-футболист английского «Ноттингем Форрест» Деррик Отим, утонув в озере в Южной Каролине.

Как сообщает издание Metro, спортсмен прибыл вместе со своей девушкой в столицу страны Стамбул, заселившись в отель, расположенный в районе Бейоглу, а на следующий день выпал из окна, расположенного на седьмом этаже. Подробности смертельного инцидента не разглашаются, полиция ведет расследование.

Бывший клуб Макдауэлла, «Саутсайд Юнайтед», уже выразил свои соболезнования. «Энтони сыграл важную роль в повышении команды в классе. Он был отличным игроком и, что более важно, хорошим парнем», — написали представители «Саутсайда» на своей странице в Twitter.

Энтони Макдауэлл (в центре в оранжевой форме)

Также клуб выставил на аукцион футболку с подписью экс-футболиста сборной Англии форварда Джермейна Дефо, и все вырученные деньги передадут семье Энтони.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-футболист сборной Ливана Мохаммед Атви погиб после попадания в голову шальной пули во время похорон одной из жертв взрывов в Бейруте.

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