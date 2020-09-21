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Спорт

За прыжок между двумя грузовиками в движении украинец попал в Книгу рекордов Украины (видео)

11:12 21 сентября 2020
Александр Титаренко паркур

Известному украинскому паркуристу Александру Титаренко покорилось уникальное достижение.

Уроженец Мариуполя вошел в Книгу рекордов Украины за прыжок между двумя автовозами, которые двигались со скоростью 20−25 км/ч, между которыми было расстояние в 3,5 метра. В целом же парень преодолел в воздухе, от момента отрыва ног до приземления, расстояние в 5,2 метра.

Александр Титаренко готовится к прыжку

Отметим, что Александр занимается паркуром (скоростное перемещение и преодоление препятствий с использованием прыжковых элементов, как правило, в городских условиях) с 11 лет. В 2017-м Титаренко, получивший среди коллег прозвище «Синие шорты» (именно в них парень выполняет практически все свои трюки), выиграл престижные соревнования Red Bull Art of Motion, проходившие на греческом острове Санторини, в номинации за лучший трюк.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче Кубка Украины между «Таврией-Симферополь» и ФК «Реал Фарма» сыграл 54-летний футболист, побив национальный рекорд.

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