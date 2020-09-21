Игрок НБА на последней секунде решил исход матча: захватывающее видео

Захватывающими получились финальные секунды второго матча финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Нагетс».

При счете 103:102 в пользу «Денвера», когда до финальной сирены оставалось две секунды, игроки «озерных» выполнили вбрасывание. Пошла передача на Энтони Дэвиса, и тот выполнил бросок из-за дуги над блоком 213-сантиметрового центрового «Нагетс» Николы Йокича, отправив мяч в кольцо с сиреной. Получилось эффектно и, самое главное, победно для «Лос-Анджелеса» — 105:103 в их пользу.

AD WINS IT AT THE BUZZERpic.twitter.com/pcAe63xESj — NBA on TNT (@NBAonTNT) September 21, 2020

Поздравления Дэвису от звездного партнера по "Лейкерс" Леброна Джеймса

Примечательно, что автор победного броска Дэвис стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко. На один набранный балл меньше у Йокича, который не смог помешать Энтони выполнить победный бросок.

Благодаря этой победе «Лейкерс» повели в счете в серии 2:0. Добавим, что в финале Восточной конференции «Майами Хит» ведет в серии против «Бостон Селтикс» — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче полуфинала Восточной конференции НБА «Торонто» вырвал победу у «Бостона» благодаря броску за полсекунды до конца игры.

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