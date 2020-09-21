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Спорт

Игрок НБА на последней секунде решил исход матча: захватывающее видео

12:23 21 сентября 2020
Лос-Анджелес Лейкерс&nbsp;— Денвер

Захватывающими получились финальные секунды второго матча финальной серии Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Нагетс».

При счете 103:102 в пользу «Денвера», когда до финальной сирены оставалось две секунды, игроки «озерных» выполнили вбрасывание. Пошла передача на Энтони Дэвиса, и тот выполнил бросок из-за дуги над блоком 213-сантиметрового центрового «Нагетс» Николы Йокича, отправив мяч в кольцо с сиреной. Получилось эффектно и, самое главное, победно для «Лос-Анджелеса» — 105:103 в их пользу.

Поздравления Дэвису от звездного партнера по "Лейкерс" Леброна Джеймса

Примечательно, что автор победного броска Дэвис стал самым результативным игроком матча, набрав 31 очко. На один набранный балл меньше у Йокича, который не смог помешать Энтони выполнить победный бросок.

Благодаря этой победе «Лейкерс» повели в счете в серии 2:0. Добавим, что в финале Восточной конференции «Майами Хит» ведет в серии против «Бостон Селтикс» — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в матче полуфинала Восточной конференции НБА «Торонто» вырвал победу у «Бостона» благодаря броску за полсекунды до конца игры.

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