Стало известно, когда состоится бой Пакьяо – Макгрегор

Экс-чемпион мира UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор, обвиненный в сексуальных домогательствах и задержанный во время отдыха на Корсике, проведет бой с легендарным боксером Мэнни Пакьяо в начале 2021 года.

«Знаю, что бой в разработке. Оба боксера согласились подраться. Конечно, за кулисами существует множество условий — юристы и менеджеры команд должны проработать мелкие детали. Но я верю, что бой состоится. Думаю, это произойдет в начале следующего года. Колеса в движении, и похоже, что я снова буду тренировать бокс», — цитирует тренера ирландца Джона Кавану журналист Чисанга Малата.

Подтвердили факт переговоров и в команде филиппинца. Причем, предстоящий поединок чемпион восьми (!) весовых категорий намерен использовать в политических целях у себя на родине.

«Мы подтверждаем старт переговоров между лагерем Сенатора Пакьяо и Макгрегором. При этом все свои бои наш сенатор посвящает благополучию и единству всего филиппинского народа, включая и этот поединок. Сенатор Мэнни Пакьяо подерется с суперзвездой UFC Конором Макгрегором в следующем году ради всех жертв COVID-19 на Филиппинских островах. Большая часть его гонорара пойдет на помощь тем из жителей страны, кто пострадал от пандемии», — рассказал ассистент филиппинца Джейк Джонсон в интервью ESPN.

Напомним, что это будет уже второй бой для Макгрегора по правилам бокса. В августе 2017-го ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде другому легендарному боксеру американцу Флойду Мейвезеру-младшему.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что названа дата чемпионского боя между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэйтжи.

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