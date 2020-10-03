Непобедимый Мейвезер назвал сумму, за которую готов драться с Хабибом и Макгрегором

43-летний американец Флойд Мейвезер-младший, назвавший себя лучшим боксером всех времен, не хочет завершать карьеру и готов продолжать выходить в ринг.

Правда, за это самый высокооплачиваемый спортсмен минувшего десятилетия, выигравший за карьеру 50 боев и не потерпевший ни одного поражения, хочет получать солидное «жалование». В частности, за бой-реванш с ирландским бойцом смешанных единоборств Конором Макгрегором и чемпионом UFC в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым американец рассчитывает заработать, ни много ни мало, 600 млн долларов.

«Конор не может хорошо бить. Он не может бить. Мне было весело на ринге. Я думал: «О, этот парень бьет так мягко! Весело. Я не пропускал сильных ударов. Я по-прежнему хорош. Зачем мне выходить на ринг и рисковать здоровьем с этими юными львами? Пока нет ребят, с которыми можно подраться. Ребят вроде Макгрегора. 150 млн долларов за такой бой? Недостаточно. Нет. Мое здоровье важнее. Заплатите мне 300 млн, тогда будет смысл. Периоды называют эрами. У меня была моя эра. Но я готов драться с Хабибом или Конором. Если мне заплатят за эти два боя 600 млн», — поведал Мейвезер-младший в эфире подкаста Club Shay Shay.

Отметим, что за поединок с Макгрегором, который состоялся в августе 2017-го, Флойд заработал суммарно 275 млн долларов. Из них гарантированный гонорар за бой составил 100 млн, остальное — благодаря участию в организации встречи в качестве промоутера и так называемого «статуса А» в поединке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, когда состоится бой между Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.

13

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter