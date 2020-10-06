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Спорт

Хабиб показал, как готовится к «войне» с Гэйтжи за чемпионский пояс

20:48 6 октября 2020
Хабиб Нурмагомедов

Непобедимый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, в начале июля потерявший отца Абдулманапа, находится на завершающей стадии подготовки к бою против американца Джастина Гэйтжи.

«Готов к войне», — написал Хабиб под видео на своей странице в Instagram, показав, как проводит спарринг.

Напомним, что бой между действующим чемпионом UFC в легком весе и обладателем временного титула состоится 24 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Для Нурмагомедова это будет уже третья защита чемпионского пояса, которым он владеет с апреля 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабибу предложили провести спарринг со львами, но боец отказался.

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