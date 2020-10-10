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Спорт

19-летняя теннисистка сенсационно выиграла «Ролан Гаррос», завоевав первый титул в карьере

19:35 10 октября 2020
Ига Швентек

На «Ролан Гаррос», одном из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 38 млн евро, прошел финал в женском одиночном разряде.

В решающем поединке на кортах Парижа сошлись шестая ракетка мира 21-летняя американка София Кенин и 19-летняя Ига Швентек из Польши, занимающая 53-ю строчку мирового женского рейтинга. Неожиданно для многих специалистов и болельщиков, уверенную победу в двух сетах отпраздновала менее опытная Швентек — 6:4, 6:1.

Примечательно, что этот трофей стал первым в профессиональной карьере полячки — и сразу на турнире серии «Большого шлема»! За свою победу Ига заработал 1,6 млн евро призовых — эта сумма на полмиллиона больше, чем теннисистка заработала до этого за всю свою карьеру. Также Швентек в обновленном рейтинге WTA значительно улучшит свои позиции и поднимется с 53-й на 17-ю строчку.

Добавим, что в мужском финале два лучших теннисиста мира — серб Новак Джокович, у которого лишь один триумф в карьере на кортах Парижа в 2016-м, и 12-кратный победитель «Ролан Гарроса» испанец Рафаэль Надаль.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Свитолина сенсационно вылетела с «Ролан Гарроса» от теннисистки, не входящей в топ-100 мирового рейтинга.

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