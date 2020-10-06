Свитолина сенсационно вылетела с «Ролан Гаррос» от теннисистки, не входящей в топ-100

Сильнейшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина прекратила выступление на «Ролан Гаррос» в Париже — турнире серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 38 млн евро.

Пятая ракетка мира встречалась с малоизвестной аргентинкой Надей Подороской (к слову, имеющей украинские корни), занимающей 131-ю строчку в мировом женском рейтинге. Украинка была явной фавориткой у букмекеров, но провела матч из рук вон плохо и, допустив слишком много ошибок, закономерно уступила в двух сетах — 2:6, 4:6.

Таким образом, за попадание в восьмерку сильнейших на «Большом шлеме» Элина заработала 283,5 тысячи евро призовых. К сожалению, обновить свое лучшее достижение на кортах столицы Франции нашей соотечественнице не удалось — ранее Свитолина также прекращала борьбу на четвертьфинальной стадии «Ролан Гарроса» в 2015-м и 2017 годах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что из-за мамы украинки Дарьи Лопатецкой на «Ролан Гаррос» случился переполох.

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