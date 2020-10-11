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Спорт

Испанец Надаль 13-й раз в карьере выиграл «Ролан Гаррос»

19:31 11 октября 2020
Рафаэль Надаль

В Париже завершился 124-й по счету «Ролан Гаррос» — один из четырех турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 38 млн евро.

Следом за женщинами, где сенсационную победу одержала 19-летняя Ига Швентек из Польши, сильнейшего определяли два первых номера мирового рейтинга у мужчин — 12-кратный победитель турнира испанец Рафаэль Надаль и лучший на данный момент теннисист мира серб Новак Джокович.

Дядя испанца Тони Надаль, который долгое время был его тренером, перед матчем отметил, что его племяннику предстоит самый сложный финал в Париже из всех предыдущих, поскольку «условия на корте и мяч полностью на руку Джоковича». Возможно, таким образом он лишь подзадоривал своего родственника, поскольку Рафаэль вышел на корт и буквально уничтожил соперника в трех сетах — 6:0, 6:2, 7:5.

За свою победу, которая стала для испанца 13-й в карьере (абсолютный рекорд — у ближайшего преследователя, француза Макса Декюжи, восемь титулов в начале 1900-х), Надаль заработал 1,6 млн евро. Также Рафаэль сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером по общему числу побед на турнирах «Большого шлема» — у каждого теннисиста теперь по 20 трофеев в карьере.

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