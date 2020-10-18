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Спорт

«Реал» — «Шахтер»: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

15:11 18 октября 2020
Реал&nbsp;— Шахтер

В среду, 21 октября, испытывающий очень серьезные кадровые проблемы донецкий «Шахтер» проведет при пустых трибунах на стадионе «Альфредо ди Стефано» в пригороде Мадрида (именно там сборная Украины в сентябре была бита Испанией — 4:0) стартовый поединок группового турнира Лиги чемпионов против сильнейшего клуба Испании «Реала» (начало — в 19:55).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «РЕАЛ» — «ШАХТЕР»

В прежние годы соперники пересекались в еврокубках лишь раз, когда в сезоне-2015/2016 жребий свел их в одной группе. На мадридском «Сантьяго Бернабеу» Королевский клуб не оставил дончанам ни малейших шансов на успех — 4:0, а на «Арене Львов» горняки смогли отыграть у гранда три мяча, но все равно уступили Криштиану Роналду и компании — 3:4 (в двух поединках португалец пять раз поразил ворота «оранжево-черных»!)

В предстоящем противостоянии букмекеры практически не сомневаются в успехе команды Зинедина Зидана, принимая ставки на успех каждого из соперников с такими коэффициентами.

«Париматч»: победа «Реала» — 1,29, ничья — 6,30, выигрыш «Шахтера» — 9,60.

betfair: победа «Реала» — 1,22, ничья — 6,00, выигрыш «Шахтера» — 10,0.

1xBet: победа «Реала» — 1,32, ничья — 6,2, выигрыш «Шахтера» — 10.

William Hill: победа «Реала» — 1,28, ничья — 5,50, выигрыш «Шахтера» — 11,00.

betway: победа «Реала» — 1,25, ничья — 6,50, выигрыш «Шахтера» — 10,00.

Напомним, что в другом матче в квартете B итальянский «Интер» в этот же день (в 22:00) примет в Милане немецкую «Боруссию» (Менхенгладбах).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» в матче чемпионата Украины разгромил «Львов».

Фото uefa.com

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