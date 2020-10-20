«Реал» — «Шахтер»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 21 октября, донецкий «Шахтер» в пригороде Мадрида на стадионе имени Альфредо Ди Стефано, куда не будут допущены зрители, проведет стартовый поединок в групповом турнире Лиги чемпионов против «Реала» (начало — 19:55). Букмекеры уже определились с фаворитом в предстоящей дуэли.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи подопечных Зинедина Зидана и Луиша Каштру, за которой вы сможете следить в этой новости.

Арбитры из Сербии

Судить поединок УЕФА доверил бригаде арбитров из Сербии во главе с 34-летним рефери ФИФА Срджаном Йовановичем, который на протяжении пяти лет международной карьеры с украинскими командами в еврокубках ранее не пересекался.

34-летний Срджан Йованович

На линиях своему соотечественнику будут помогать Урош Стойкович и Милан Михайлович (четвертый судья — Новак Симович). Также на встрече будет задействована система VAR, арбитр на видеоповторах — поляк Шимон Марциняк.

Соперники в своих чемпионатах

В прошлую субботу соперники провели очередные поединки в чемпионатах своих стран. «Шахтер» разгромил на НСК «Олимпийский» гостей из «Львова» — 5:1 (Коваленко, 4, 18, Маркос Антонио, 9, Дентиньо, 16, Соломон, 50 — Шина, 25) и после шести туров занимает третью строчку в таблице, отставая от лидиорующих «Динамо» и «Ворсклы» на два балла.

Что же касается «Реала», то мадридцы сенсационно уступили дома «Кадису» — 0:1 (Лосано, 16). Потерпев первое поражение в новом сезоне, «сливочные» набрали 10 очков и занимают третье место, отставая от лидирующего «Реал Сосьедада» на один балл.

История встреч

В прежние годы соперники пересекались в еврокубках лишь раз, когда в сезоне-2015/2016 жребий свел их в одной группе. На мадридском «Сантьяго Бернабеу» Королевский клуб не оставил дончанам ни малейших шансов на успех — 4:0, а на «Арене Львов» горняки смогли отыграть у гранда три мяча, но все равно уступили Криштиану Роналду и компании — 3:4 (в двух поединках португалец пять раз поразил ворота «оранжево-черных»!).

В сезоне-2015/2016 "Шахтер" проиграл "Реалу" оба матча на групповой стадии Лиги чемпионов

Состав «Реала» дороже более чем в шесть раз

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает общую стоимость футболистов «Реала» более чем в шесть раз дороже, чем игроков «Динамо» (855 млн евро против 134,80 млн).

В пятерку самых дорогих исполнителей мадридского гранда входят: бельгийский вратарь Тибо Куртуа (75 млн евро), французский центральный защитник Рафаэль Варан, уругвайский центральный полузащитник Федерико Вальверде (оба — по 70 млн), бразильский опорный полузащитник Каземиро (65 млн) и травмированный бельгийский хавбек Эден Азар (60 млн).

Самый дорогой у "Реала" - вратарь

В команде Луиша Каштру дороже остальных ценник «висит» на бразильцах Тете (17 млн евро), травмированном Исмаили (12 млн), Додо (10 млн), центральном защитнике Николае Матвиенко (9 млн), а также Тарасе Степаненко, Тайсоне и Алане Патрике (все — по 8 млн).

День в истории

За 44 года выступлений в еврокубках «горняки» ранее дважды проводили матчи 21 октября, закончив поединки групповой стадии Лиги чемпионов с диаметрально противоположными результатами: в 2014-м был разгромлен белорусский БАТЭ — 7:0 (пять мячей забил бразилец Луис Адриано), а в 2015-м было зафиксировано поражение от шведского «Мальме» — 0:1.

Нехорошие воспоминания о стадионе имени Альфредо Ди Стефано

Арена возведена в 2006 году и рассчитана на шесть тысяч мест. Стадион был назван в честь Альфредо Ди Стефано — двукратного обладателя «Золотого мяча», признанного лучшим футболистом в истории мадридского «Реала». Арена является тренировочной базой «сливочных», также на нем проводит домашние матчи резервная команда «Реала» — «Реал Мадрид Кастилья», выступающая в третьем по силе дивизионе страны.

Шеститысячный стадион имени Альфредо Ди Стефано

Семеро футболистов «Шахтера» совсем недавно, в начале сентября, приезжали сюда в составе сборной Украины на матч Лиги наций против Испании. Вратарь Пятов, защитники Матвиенко и Кривцов, а также полузащитники Коваленко и Марлос приняли участие в поединке, завершившемся разгромом «желто-синих» — 0:4 (полузащитник Коноплянка и нападающий Мораес наблюдали за игрой со скамейки запасных), причем два мяча в поединке забил капитан «Реала» защитник Серхио Рамос.

Серхио Рамос в начале сентября забил два мяча в ворота Пятова

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире встречу «Реал» — «Шахтер».

Фото uefa.com, ФК «Шахтер», ФК «Реал»

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