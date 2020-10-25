Хабиб добыл 29-ю победу в карьере и отстоял свой чемпионский пояс: видео нокаута

Поздно вечером в субботу, 24 октября, на так называемом «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошел турнир UFC 248, главным боем которого стал поединок в легком весе между обладателем полноценного чемпионского пояса россиянином Хабибом Нурмагомедовым (29 побед, ни одного поражения) и владеющим временным чемпионским поясом американцем Джастином Гэйтжи (22 победы, 3 поражения).

Бой был насколько ожидаемым, настолько и непредсказуемым для прогнозов. Одни специалисты предсказывали Хабибу легкое противостояние, называя Гэйтжи одним из самых удобных соперников в карьере россиянина, другие, наоборот, вспоминали борцовское прошлое Джастина, которое, по их мнению, не даст американцу попасться в «сети» Нурмагомедова.

На деле же вышло все довольно прогнозировано. Устроив в первом раунде обмен ударами, Гэйтжи отбивал попытки Хабиба зайти в партер, пытаясь отвечать лишь ударами по ногам россиянина. А вот во втором раунде Нурмагомедов все-таки прошел в ноги американцу и таки вышел на болевой прием, в результате чего Гэйтжи пришлось сдаться.

После остановки боя Хабиб опустился на колени в центре октагона и начал плакать. Несомненно, свою очередную, 29-ю по счету, победу в UFC Хабиб посвятит памяти своего отца Абдулманапа, который умер в начале июля после пережитого инсульта и борьбы с коронавирусом. А Гэйтжи – уважение, поскольку, несмотря на поражение, американец подошел и поддержал Нурмагомедова.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Хабибу предложили потренироваться со львами, но боец отказался.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter