Поздний гол не спас «Зарю» от домашнего поражения в Лиге Европы: видеообзоры матчей

В четверг, 29 октября, на европейских стадионах проходят матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

Группа G

«Заря» (Украина) — «Брага» (Португалия) — 1:2

«Заря»: Василь, Фаворов (Перович, 87), Вернидуб, Цвек, Хомченовский, Назарина, Иванисеня, Юрченко (Абу Ханна, 87), Кочергин, Кабаев (Сайядманеш, 81), Лунев (Гладкий, 62).

Голы: Иванисеня (90+6) — Паулинью (4), Гайтан (11).

После разгромного поражения от «Лестера» (0:3) в 1-м туре луганская «Заря» рассматривала домашний поединок против португальской «Браги» как шанс вернуть интригу в борьбе за выход в плей-офф турнира. Тем более, впервые в истории луганчане проводили домашний поединок основной сетки еврокубка в Запорожье, где принимают своих соперников и в рамках национального чемпионата.

Вот только первый блин, как говорится, вышел комом. Уже к 11-й минуте подопечные Виктора Скрипника уступали в два мяча. Сначала Паулинью сыграл на опережение и замкнул прострел Эсгайо, а вскоре Гайтан воспользовался хорошей передачей партнера, вышел к воротам и отправил мяч под перекладину.

Добившись комфортного преимущества, гости сознательно отдали инициативу луганчанам, и вполне могли поплатиться за это. Будь немного удачливее Юрченко, лишь он один мог вполне спасти матч для «Зари», но то силы для удара не хватало, то надежно действовал вратарь. А, наверное, самый верный момент для того, чтобы забить, упустил Иванисеня, который в середине второго тайма умудрился не забить с нескольких метров. Впрочем, уже в компенсированное время Дмитрий исправился, ударом издали застав врасплох вратаря «Браги», правда, это уже не могло спасти «Зарю» от домашнего поражения.

Видеообзор первого тайма

АЕК (Греция) — «Лестер» (Англия) — 1:2 (Танкович, 49 — Варди, 18, с пенальти, Чоудхери, 39).

Положение команд: 1. «Брага» — 6, 2. «Лестер» — 6, 3. АЕК — 0, 4. «Заря» — 0.

Группа Н

«Милан» (Италия) — «Спарта» (Чехия) — 3:0 (Диас, 24, Леау, 57, Далот, 67).

«Лилль» (Франция) — «Селтик» (Шотландия) — 2:2 (Челик, 67, Иконе, 75 — Эльюнусси, 28, 33).

Положение команд: 1. «Милан» — 6, 2. «Лилль» — 4, 3. «Селтик» — 1, 4. «Спарта» — 0.

Группа I

«Карабах» (Азербайджан) — «Вильярреал» (Испания) — 1:3 (Квабена, 78 — Пино, 80, Пако, 85, 90+5, с пенальти).

«Сивасспор» (Турция) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 1:2 (Кайоде, 55 — Битон, 68, с пенальти, Перец, 75).

Положение команд: 1. «Вильярреал» — 6, 2. «Маккаби» — 6, 3. «Сивасспор» — 0, 4. «Карабах» — 0.

Группа J

«Антверпен» (Бельгия) — «Тоттенхэм» (Англия) — 1:0 (Рафаэлов, 29).

ЛАСК (Австрия) — «Лудогорец» (Болгария) — 4:3 (Балич, 2, 56, Грубер, 12, Рагуж, 35 — Маню, 15, 67, 72, с пенальти).

Положение команд: 1. «Антверпен» — 6, 2. «Тоттенхэм» — 3, 3. ЛАСК — 3, 4. «Лудогорец» — 0.

Группа K

«Фейеноорд» (Нидерланды) — «Вольфсбергер» (Австрия) — 1:4 (Бергейс, 54 — Линдль, 4, с пенальти, 13, с пенальти, 60, Йовелич, 66, с пенальти).

ЦСКА (Россия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:0.

Положение команд: 1. «Вольфсбергер» — 4, 2. ЦСКА — 2, 3. «Динамо» — 2, 4. «Фейеноорд» — 1.

Группа L

«Гент» (Бельгия) — «Хоффенхайм» (Германия) — 1:4 (Кляйндинст, 90+3 — Белфодил, 36, с пенальти, Гриллитч, 52, Гачинович, 73, Даббур, 90+4).

«Црвена Звезда» (Сербия) — «Слован» (Чехия) — 5:1 (Эль Фарду, 7, 22, Гайич, 50, Катай, 67, Фальсинелли, 70 — Матоушек, 41).

Положение команд: 1. «Хоффенхайм» — 6, 2. «Црвена Звезда» — 3, 3. «Слован» — 3, 4. «Гент» — 0.

Добавим, что игровой день в Лиге Европы завершится поздно вечером.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» упустило победу над «Ференцварошем», ведя в счете в два мяча.

Фото ФК «Заря»

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