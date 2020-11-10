После просмотра скандального видео врачи заподозрили у Дзюбы редкую болезнь

Капитан питерского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба, попавший в скандал из-за своего интимного видео, вероятно, страдает серьезной и неизлечимой болезнью — витилиго.

Такой вердикт вынесли врачи после просмотра нашумевшего ролика с участием футболиста. Они увидели на теле спортсмена объемное пятно белого цвета, пишет «Собеседник».

Витилиго — это нарушение пигментации, которая характеризуется появлением на коже белых пятен.

Болезнь может возникать в результате применения некоторых лекарственных и химических веществ, а также из-за сбоя в процессе меланогенеза, в стрессовых ситуациях. Витилиго может передаваться и по наследству.

Болезни внутренних органов могут усугублять ситуацию и приводить к более интенсивному возникновению белых пятен.

Чтобы выявить причину возникновения заболевания, необходимо пройти медицинское обследование. Но как известно, врачи до сих пор не знают, как лечить недуг.

Кстати, витилиго страдал Майкл Джексон, который очень переживал из-за этого.

При этом специалист в области психологии и сексологии считает, что появление ролика и публичное обсуждение поведения спортсмена может закончиться для Дзюбы серьезной психологической травмой и большими проблемами со здоровьем.

Напомним, по словам Дзюбы, интимный ролик появился в сети после того, как хакеры взломали его телефон. После этого футболиста отстранили от ближайших матчей за сборную России.

Как сообщали «ФАКТЫ», многие знаменитости уже выступили в защиту Дзюбы. Известный российский актер и режиссер Данила Козловский назвал происходящее вокруг спортсмена ханжеством и мракобесием и напомнил, что Дзюба был и остается большим талантом и отличным человеком.

Поддержали Дзюбу певец и актер Сергей Лазарев, телеведущие Андрей Малахов и Иван Ургант, актер Максим Виторган и другие.

Фото соцсети

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