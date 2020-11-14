В России жестоко избили известного бойца ММА: пострадавшему потребуется операция

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов, выступающий в Bellator в тяжелой весовой категории (29 побед, 7 поражений), серьезно пострадал в ходе драки, произошедшей на стадионе «Лужники» в Москве. Ранее известный боец UFC Майк Перри избил в ресторане пенсионера.

По словам адвоката спортсмена Александра Кравцова, на Сергея было совершено нападение с применением кастета, после которого тот попал в больницу с сотрясением мозга, травмой правого глаза, гематомой на лице и многочисленными ушибами. Также ему предстоит операция из-за травмы носа. Спортсмен собирается написать заявление в полицию о причиненном вреде здоровью.

Как стало известно позже, Харитонов пострадал в драке с другим российским бойцом ММА Адамом Яндиевым и его другом-спортсменом Русланом Абдо, которая произошла после словесной перепалки.

Также телеканал «Матч ТВ» назвал одной из вероятных причин конфликта денежный долг. Знакомые с ситуацией люди сообщили журналистам, что Яндиев задолжал Харитонову два миллиона рублей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион Европы по боксу Никита Иванов в пьяной драке в поезде отправил в кому партнера по сборной России.

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