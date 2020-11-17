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Спорт

Легендарный Мейвезер возвращается в ринг: названа дата и место

9:10 17 ноября 2020
Флойд Мейвезер-младший

Непобедимый Флойд Мейвезер-младший, назвавший себя лучшим боксером всех времен, назвал дату и место своего возвращения в ринг.

43-летний американец проведет бой в рамках шоу, которое должно состояться 28 февраля 2021 года на арене «Токио Доум» в столице Японии. Как говорится в пресс-релизе, кроме Мейвезера также в мероприятии примут участие бойцы мирового класса — правда, имя соперника Флойда пока не сообщается.

«Токио, Япония, я вернусь в 2021 году. Я знаю, что Олимпийские игры состоятся в Японии в 2021 году, но я, Флойд „Мани“ Мейвезер, и моя команда будем делать что-то грандиозное в Токио… Япония, я уже в пути», — написал американец на своей странице в Instagram.

Напомним, свой последний бой на профессиональном ринге Мейвезер провел в августе 2017-го, нокаутировав в 10-м раунде перешедшего из смешанных единоборств ирландского бойца Конора Макгрегора и оформив 50-ю победу в карьере. 31 декабря 2018-го в Токио в выставочном поединке против непобедимого кикбоксера Теншина Насукавы нокаутировал соперника уже в первом раунде, перед этим трижды отправив его в нокдаун.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мейвезер готов драться с Хабибом и Макгрегором за гонорар в 600 млн долларов.

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