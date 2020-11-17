28.08 / 28.29 33.05 / 33.45
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Сомнительный рекорд: знаменитый футболист получил желтую карточку на 3-й секунде матча

11:24 17 ноября 2020
Карлос Тевес

Экс-футболист английских «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также туринского «Ювентуса» аргентинец Карлос Тевес, получивший серьезную травму во время посещения брата в тюрьме, стал рекордсменом чемпионата страны.

В поединке против «Тальереса» выступающий за «Бока Хуниорс» нападающий, едва прозвучал стартовый свисток и мяч был разведен в центре поля, устремился на соперника и грубо сыграл против него. Арбитр, не колеблясь, «выписал» нарушителю желтую карточку, несмотря на то, что на секундомере была всего 3-я секунда, что стало антирекордом чемпионата Аргентины.

Впрочем, будь рефери принципиальней, за откровенную грубость вполне мог и удалить Карлоса. Видимо, сказался авторитет Тевеса, за свою карьеру становившегося чемпионом Аргентины, Англии и Италии.

Примечательно, что «Бока Хуниорс» таки доигрывал в меньшинстве матч, в котором минимально уступил — 0:1. Правда, удалили не Тевеса, а его партнеров Обандо и Искьердоса уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» закончился дракой и пятью удалениями.

97

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Беременный Майки Чэнел

Парень в 18 лет неожиданно обнаружил у себя женские половые органы и забеременел

Комаровский Евгений

"Политики – не ученые": доктор Комаровский рассказал, как нужно было вводить карантин выходного дня

Леонид Садовский

Избитый украинский режиссер умер в больнице

Анна Кисиль

«Украинское Торонто – это была она»: умерла Анна Кисиль

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер