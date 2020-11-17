Сомнительный рекорд: знаменитый футболист получил желтую карточку на 3-й секунде матча

Экс-футболист английских «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», а также туринского «Ювентуса» аргентинец Карлос Тевес, получивший серьезную травму во время посещения брата в тюрьме, стал рекордсменом чемпионата страны.

В поединке против «Тальереса» выступающий за «Бока Хуниорс» нападающий, едва прозвучал стартовый свисток и мяч был разведен в центре поля, устремился на соперника и грубо сыграл против него. Арбитр, не колеблясь, «выписал» нарушителю желтую карточку, несмотря на то, что на секундомере была всего 3-я секунда, что стало антирекордом чемпионата Аргентины.

Впрочем, будь рефери принципиальней, за откровенную грубость вполне мог и удалить Карлоса. Видимо, сказался авторитет Тевеса, за свою карьеру становившегося чемпионом Аргентины, Англии и Италии.

No puede ser esta patada a los TRES SEGUNDOS. pic.twitter.com/l3OC9YBiAo — Lucas (@vacomotrompada) November 16, 2020

Примечательно, что «Бока Хуниорс» таки доигрывал в меньшинстве матч, в котором минимально уступил — 0:1. Правда, удалили не Тевеса, а его партнеров Обандо и Искьердоса уже в компенсированное ко второму тайму время.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Марсель» закончился дракой и пятью удалениями.

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