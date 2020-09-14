«Жалею, что не ударил этого м****а по лицу»: матч «ПСЖ» — «Марсель» закончился дракой и пятью удалениями (фото, видео)

Скандалом завершился календарный матч французской лиги 1 между действующим чемпионом страны «ПСЖ», лидер которого Килиан Мбаппе заразился коронавирусом, и «Марселем».

На последних секундах игры, при счете 1:0 в пользу гостей, игрок парижан Паредес толкнул в спину марсельца Бенедетто, от чего тот упал на газон и начал корчиться в муках. Завязалась потасовка, в результате которой арбитр показал четыре красные карточки (вторые желтые для зачинщиков, плюс прямые красные для наиболее активных драчунов — Курзавы из «ПСЖ» и Амави из «Марселя»).

Но на этом инцидент не завершился. После просмотра видео арбитр отправил досрочно с поля и звездного бразильца Неймара. Как показал повтор, во время всеобщей «заварушки» Неймар ударил кулаком в затылок защитника соперника Альваро Гонсалеса.

Покидая поле, бразилец сказал четвертому арбитру: «Расизм, разве нет? Нет расизму, нет расизму. Я ударил его, потому что он расист» — и при этом показывал в сторону Гонсалеса.

«Жалею только о том, что не ударил этого м****а по лицу. VAR легко разглядел мою „агрессию“. Теперь хотелось бы увидеть повторы моментов, где меня называют обезьяной и сукиным сыном», — позже написал Неймар на своей странице в Twitter.

Защитник «Марселя» ответил по-философски. «Здесь нет места расизму… Иногда нужно научиться проигрывать и принимать это на поле» — и прикрепил на своей странице в Twitter фото, на котором стоит в окружении своих темнокожих одноклубников.

Отметим, что арбитр Жером Брисар показал в матче 17 карточек (14 «горчичников», два из которых трансформировались в удаления, и три прямые красные), что стало антирекордом для высшего французского дивизиона в XXI веке. Впрочем, это обстоятельство, наверняка, не затмило радость «Марселя», обыгравшего «ПСЖ» впервые с ноября 2011-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лучший бомбардир в истории «Шахтера» бразилец Луис Адриано взбесился после расистского оскорбления в свой адрес.

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