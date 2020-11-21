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Спорт

Известная боец рестлинга продавала свои видео для взрослых, за что была уволена

9:22 21 ноября 2020
Зелина Вега

29-летняя звезда рестлинга Зелина Вега (настоящее имя — Теа Тринидад Баджен) попала в громкий сексуальный скандал. Ранее от тяжелой травмы головы, полученной в поединке, умер известный рестлер Ла Парка.

Как сообщает издание The Sun, девушка, выступавшая на профессиональном уровне с 2010-го и признанная самым перспективным бойцом года в 2011-м, нарушила правила промоушена World Wrestling Entertainment (WWE). Зелина зарегистрировалась на стриминговых сервисах Twitch и Cameo, а также создала аккаунт на сайте OnlyFans, где начала продавать короткие видео эротического характера со своим участием. В итоге, владельцы приняли решение уволить Вегу из WWE за причиненный имиджевый вред организации.

Девушка, которая, кстати, с 2018-го замужем за экс-рестлером Томом Бадженом, не стала устраивать скандал и искать оправдания, а просто поблагодарила WWE, где выступала на протяжении последних трех лет. Кроме спортивной карьеры, Зелина также активно снимается в кино. В портфолио Веги есть работы в таких фильмах, как «Дороти и ведьмы страны Оз», «Пять чувств страха», «Армия проклятых», «Борьба c моей семьей».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан сборной России по футболу Артем Дзюба попал в громкий скандал, мастурбировав на камеру.

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Известная боец рестлинга продавала свои видео для взрослых, за что была уволена

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