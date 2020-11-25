Тайсон – Джонс: где и во сколько смотреть в прямом эфире бой легенд бокса

В ночь на воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе на ринге легендарной арены Staples Center пройдет бой между легендами бокса — 54-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе американцем Майком Тайсоном (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) и 51-летним экс-чемпионом пяти весовых категорий его соотечественником Роем Джонсом (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений).

Свой последний бой Тайсон провел в 2005 году, когда проиграл малоизвестному ирландцу Кевина Макбрайду. Джонс-младший же последний раз выходил в ринг в феврале 2018-го, одолев единогласным решением судей своего соотечественника Скотта Сигмона и завоевав титул чемпиона мира по версии WBU в первом тяжелом весе.

На территории Украины поединок Тайсон — Джонс, который, согласно регламенту, будет состоять из восьми раундов по две минуты каждый и в котором на кону будем стоять вакантный пояс WBC Frontline Battle Belt, в прямой трансляции (ориентировочное начало — в воскресенье, 29 ноября, в 7:00 по киевскому времени) можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo. Также показ боя запланирован на российском «Рен-ТВ».

Вакантный титул WBC Frontline Battle Belt, который будут оспаривать легендарные боксеры

Бокс. Бой за титул WBC Frontline Battle Belt

29 ноября (воскресенье)

Майк Тайсон — Рой Джонс 07:00* Megogo, «Рен-ТВ» (Россия)

* ориентировочное время начала

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Майка Тайсона фаворитом в предстоящем бою с Роем Джонсом.

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