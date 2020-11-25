Тайсон – Джонс: где и во сколько смотреть в прямом эфире бой легенд бокса
В ночь на воскресенье, 29 ноября, в Лос-Анджелесе на ринге легендарной арены Staples Center пройдет бой между легендами бокса — 54-летним бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе американцем Майком Тайсоном (50 побед, 44 из них — нокаутом, 6 поражений) и 51-летним экс-чемпионом пяти весовых категорий его соотечественником Роем Джонсом (66 побед, 47 из них — нокаутом, 9 поражений).
Свой последний бой Тайсон провел в 2005 году, когда проиграл малоизвестному ирландцу Кевина Макбрайду. Джонс-младший же последний раз выходил в ринг в феврале 2018-го, одолев единогласным решением судей своего соотечественника Скотта Сигмона и завоевав титул чемпиона мира по версии WBU в первом тяжелом весе.
На территории Украины поединок Тайсон — Джонс, который, согласно регламенту, будет состоять из восьми раундов по две минуты каждый и в котором на кону будем стоять вакантный пояс WBC Frontline Battle Belt, в прямой трансляции (ориентировочное начало — в воскресенье, 29 ноября, в 7:00 по киевскому времени) можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo. Также показ боя запланирован на российском «Рен-ТВ».
Бокс. Бой за титул WBC Frontline Battle Belt
29 ноября (воскресенье)
Майк Тайсон — Рой Джонс 07:00* Megogo, «Рен-ТВ» (Россия)
* ориентировочное время начала
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Майка Тайсона фаворитом в предстоящем бою с Роем Джонсом.84
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