Хоккеист НХЛ на собственной свадьбе ударил невесту ногой в лицо: видео конфуза

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» американец Адам Годетт в последние несколько дней приобрел популярность, причем вовсе не своими подвигами на льду.

В сети массово обсуждают появившееся видео со свадьбы хоккеиста, на котором он исполняет эротический танец перед сидящей на стуле невестой, и, попытавшись перекинуть ногу через ее голову, бьет прямо в лицу.

Canucks' Adam Gaudette accidentally kicks his wife during a wedding dance. (She's OK!)



(TikTok/gaudsquad) pic.twitter.com/An58tMogSy — Tim and Sid (@timandsid) November 24, 2020

К счастью для молодоженов, невеста не пострадала, и Адаму достаточно было поцеловать свою возлюбленную, чтобы загладить инцидент и перевести все в шутку.

Добавим, что 24-летний Годетт выступает за «Ванкувер» с 2018-го, сыграв за это время за «Кэнакс» 130 матчей и забросил 17 шайб.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз избил свою девушку и был арестован полицией.

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