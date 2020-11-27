Экс-футболист сборной Англии, забивавший на Евро-2012, сыграет за команду третьего дивизиона
Экс-защитник «Вулверхэмптона», «Эвертона», «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт решил возобновить карьеру, которую официально завершил в 2017 году, и подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона «Расинг Мурсией».
О том, что 38-летний футболист сыграет за «Расинг Мурсию» в матче Кубка Испании против «Леванте», сообщил официальный Twitter клуба. При этом никаких других подробностей соглашения с опытным игроком не сообщается.
Nuestro presidente Morris Pagniello @MorrisPagniell2 y el club #RacingMurcia están felices de anunciar el fichaje de la estrella inglesa Joleon #Lescott @JoleonLescott, que disputará el partido de #CopaDelRey contra @LevanteUD.#England #ManCity #futbol #RacingCityGroup pic.twitter.com/4udIsndMPh— Racing Murcia FC (@racingmurciafc) November 27, 2020
Отметим, что Лескотт в период с 2007-го по 2013-й провел за национальную сборную Англии 26 матчей. Свой единственный мяч в футболке «трех львов» защитник забил в финальном турнире Евро-2012, отличившись в воротах Франции на «Донбасс Арене» в Донецке.
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