Экс-футболист сборной Англии, забивавший на Евро-2012, сыграет за команду третьего дивизиона

Экс-защитник «Вулверхэмптона», «Эвертона», «Манчестер Сити» и сборной Англии Джолеон Лескотт решил возобновить карьеру, которую официально завершил в 2017 году, и подписал контракт с клубом третьего испанского дивизиона «Расинг Мурсией».

О том, что 38-летний футболист сыграет за «Расинг Мурсию» в матче Кубка Испании против «Леванте», сообщил официальный Twitter клуба. При этом никаких других подробностей соглашения с опытным игроком не сообщается.

Отметим, что Лескотт в период с 2007-го по 2013-й провел за национальную сборную Англии 26 матчей. Свой единственный мяч в футболке «трех львов» защитник забил в финальном турнире Евро-2012, отличившись в воротах Франции на «Донбасс Арене» в Донецке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпион мира голландец Арьен Роббен возобновил карьеру в родном клубе.

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