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Спорт

В России борцы устроили на турнире кулачный бой: видео потасовки

16:36 3 декабря 2020
Драка на борцовском турнире

Неожиданно завершилась одна из схваток в рамках четвертьфинала чемпионата России по вольной борьбе среди юниоров.

Поединок между Бабули Цолоевым из Ингушетии и Аланом Багаевым из Северной Осетии в категории до 92 кг, едва начавшись, перерос в кулачный бой. Организаторам, а также судьям и тренерам быстро удалось разнять горячих парней.

Опасения, что драка продолжится в раздевалке, не подтвердились. Спортсмены помирились, через пару часов после конфликта выложив на своих страницах в Instagram совместную фотографию.

Алан Багаев (слева) и Бабули Цолоев

Впрочем, этот факт не спас Цолоева и Багаева от снятия с турнира за неспортивное поведение и последующей дисквалификации. В дальнейшем федерация рассмотрит вопрос о дисциплинарном наказании борцов.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пьяный боец UFC Гаджимурад Антигулов устроил драку на безалкогольной свадьбе и получил сдачи.

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