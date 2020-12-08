Французский «ПСЖ» расторг контракт с футболистом после измены жене

Чемпион Франции трех последних сезонов «ПСЖ» решил прекратить сотрудничество с испанским полузащитником Хесе Родригесом, переехавшим в Париж из мадридского «Реала» в 2016 году.

Последней каплей для руководства «ПСЖ», как сообщает издание The Sun, стали обвинения футболиста в измене своей жене Ауре Руис. О неверности Хесе сообщила подруга Ауры и ее коллега по модельному бизнесу Росио Амар, рассказав на своей странице в Instagram о сексе с Родригесом в одном из ночных клубов Мадрида.

Аура Руис (слева) и Росио Амар

Отмечается, что это уже не первый «залет» испанца. В частности, не так давно Хесе был замечен на вечеринке, где присутствующие не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. В итоге подобные выходки испанца вынудили руководителей «ПСЖ» досрочно, за полгода до окончания, разорвать контракт с футболистом.

Отметим, что Хесе является воспитанником «Реала», за который провел во всех турнирах 94 матча, став чемпионом Испании и дважды победителем Лиги чемпионов. А вот после перехода в «ПСЖ» карьера полузащитника не заладилась: Родригес провел всего 18 матчей за парижан, в основном скитаясь по арендам («Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис» и «Спортинг»).

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