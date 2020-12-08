28.09 / 28.31 33.86 / 34.31
Киев: -6
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Французский «ПСЖ» расторг контракт с футболистом после измены жене

18:17 8 декабря 2020
Хесе Родригес с женой

Чемпион Франции трех последних сезонов «ПСЖ» решил прекратить сотрудничество с испанским полузащитником Хесе Родригесом, переехавшим в Париж из мадридского «Реала» в 2016 году.

Последней каплей для руководства «ПСЖ», как сообщает издание The Sun, стали обвинения футболиста в измене своей жене Ауре Руис. О неверности Хесе сообщила подруга Ауры и ее коллега по модельному бизнесу Росио Амар, рассказав на своей странице в Instagram о сексе с Родригесом в одном из ночных клубов Мадрида.

Аура Руис (слева) и Росио Амар

Отмечается, что это уже не первый «залет» испанца. В частности, не так давно Хесе был замечен на вечеринке, где присутствующие не соблюдали социальную дистанцию и масочный режим. В итоге подобные выходки испанца вынудили руководителей «ПСЖ» досрочно, за полгода до окончания, разорвать контракт с футболистом.

Отметим, что Хесе является воспитанником «Реала», за который провел во всех турнирах 94 матча, став чемпионом Испании и дважды победителем Лиги чемпионов. А вот после перехода в «ПСЖ» карьера полузащитника не заладилась: Родригес провел всего 18 матчей за парижан, в основном скитаясь по арендам («Лас-Пальмас», «Сток Сити», «Бетис» и «Спортинг»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женатому Златану Ибрагимовичу приписывают роман с итальянской красавицей-журналисткой.

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Юрий Бутусов

«Готов навести порядок»: Бутусов принял предложение Минобороны

София Ротару

Мероприятие с участием Ротару попало под расследование

Хаим Эшид

Люди в черном существуют: экс-глава космической программы Израиля подтвердил контакт с инопланетянами

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер