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Спорт

Стало известно, сколько денег заработает сборная Украины в случае выхода на ЧМ-2022

10:34 9 декабря 2020
Сборная Украины по футболу

Сборная Украины по футболу, узнавшая по итогам жеребьевки своих соперников в отборочной группе ЧМ-2022 — Францию, Финляндию, Боснию и Герцеговину и Казахстан, может заработать в случае выхода в финальный турнир солидные призовые.

Призовой фонд мирового первенства, которое пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года, составит около 700 миллионов долларов, что на 22 процента больше, чем у чемпионата мира в России.

По решению ФИФА, каждая национальная команда получит только за выход в финальную часть ЧМ-2022 по 10 миллионов долларов, плюс 2 миллиона в качестве бонуса на подготовку к турниру, сообщает kurir.rs.

Кроме того, к примеру, выход в 1/8 финала оценивается в 12 млн долларов, в четвертьфинал — в 18 млн, а в полуфинал — в 25 млн. Завоевание третьего места принесет сборной 30 млн в американской валюте, финалист турнира получит 40 млн, а победитель мирового первенства — 50 млн в американской валюте.

Для сравнения: чемпиону мира 2014 года команде Германии выплатили триумф 35 млн долларов, а сборной Франции за победу на ЧМ-2018 — 38 млн.

Как известно, прямые путевки на мировое первенство получат только победители десяти групп (отборочный цикл пройдет с 24 марта по 16 ноября 2021 года). А команды, занявшие вторые места, вместе с двумя лучшими сборными Лиги наций, которые не пройдут квалификацию, сыграют дополнительные поединки. По итогам плей-офф станут известны еще три обладателя путевок на ЧМ-2022. Всего же на мировом первенстве Европа будет представлена 13 командами.

Кстати, в европейской квалификации чемпионата мира выступит еще одна сборная из… Азии. Вне конкурса сыграет команда Катара. Хозяева ЧМ-2022 будут выступать в группе А, где их соперниками станут команды Португалии, Сербии, Ирландии, Люксембурга и Азербайджана. Все матчи сборной Катара пройдут в Европе, а результаты игр никак не будут учитываться в турнирной таблице.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины узнала календарь поединков отборочного цикла ЧМ-2022.

Фото uaf.ua

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