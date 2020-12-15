Умер знаменитый футболист «Динамо» Петр Слободян

На 68-м году ушел из жизни знаменитый игрок «Динамо» 1970-х Петр Слободян.

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Перед тем, как перейти в «Динамо», Петр Петрович выступал за тернопольский «Авангард» и днепропетровский «Днепр». В составе киевлян в период с 1974-го по 1979-й провел 81 матч, в которых забил 12 мячей. Один из них, в ворота мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале розыгрыша Кубка чемпионов, вывел «бело-синих» в полуфинал турнира.

В 1975-м Слободян вместе с «Динамо» завоевал Суперкубок УЕФА, одолев по сумме двух матчей грозную немецкую «Баварию» (1:0 на выезде и 2:0 дома). Также дважды стал чемпионом СССР (1975, 1977), а в 1976-м в составе молодежной сборной страны выиграл чемпионат Европы.

За сборную СССР форвард провел всего два матча, зато каких! В рамках турне по Южной Америке в 1976-м Слободян сыграл против Бразилии на знаменитой «Маракане» и против Аргентины на домашнем стадионе «Ривер Плейт» — «Монументале».

1 декабря 1976 года. Стадион «Маракана». Форвард сборной СССР Петр Слободян противостоит знаменитому бразильцу Ривелино

Повесив бутсы на гвоздь, нападающий работал преподавателем и завкафедрой физвоспитания Национального университета имени Тараса Шевченко, играл и руководил командой ветеранов родного «Динамо», а позже не без успеха тренировал команду премьер-лиги — столичную «Оболонь». В коллекции Петра Петровича, кроме футбольных наград, также есть и государственные — Ордены «За заслуги» III (2015 год) и II степеней (2020), а также медаль «За труд и победу» (2004).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер Виктор Понедельник — автор победного гола в финале чемпионата Европы 1960 года.

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