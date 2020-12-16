Украинский боец ММА в Москве нанес россиянину первое поражение в карьере: видео эффектного нокаута

35-летний уроженец Киева Дмитрий Побережец (25 побед, 5 поражений) добыл эффектную победу на турнире по смешанным единоборствам АСА-115, проходившем в Москве, над россиянином Русланом Магомедовым (15 побед, 1 поражение).

В поединке против доселе непобежденного соперника наш соотечественник в третьем раунде провел хорошую атаку, в результате которой Магомедов упал на канвас, после чего Дмитрий добил его уже в партере, вынудив рефери остановить бой.

Отметим, что Побережец, выступающий в супертяжелом весе, только в августе дебютировал в промоушене АСА (Absolute Championship Akhmat), победив также нокаутом поляка Адама Палаша. А вот «отношения» с UFC у киевлянина не сложились. В 2017 году перед своим дебютным боем он выбыл из-за травмы, а в 2018-м снялся с турнира в Лондоне, и в результате был уволен, так и не проведя ни одного поединка.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что непобедимый украинский боец ММА Ярослав Амосов выиграл 25-й поединок в карьере.

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