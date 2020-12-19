Головкин нокаутировал Шеремету и защитил два чемпионских пояса: видео боя

В ночь на воскресенье, 19 декабря, в Голливуде (штат Флорида, США) прошел бой в среднем весе между обладателем чемпионских поясов по версиям IBF и IBO казахстанцем Геннадием Головкиным (41 победа, 36 из них — нокаутом, 1 поражение, 1 ничья) и доселе непобедимым поляком Камилом Шереметой (21 победа, 5 из них — нокаутом, 1 поражение).

Этот поединок стал для Головкина первым после скандальной победы над украинцем Сергеем Деревянченко в октябре прошлого года, где Геннадий завоевал два вакантных титула. Нынешний претендент на пояса оказался легким соперником для казахстанца. По ходу боя поляк побывал в нокдауне четыре раза — в 1-м, 2-м, 4-м и 7-м раундах. Наконец, после завершения седьмого раунда рефери принял решение остановить поединок за явным преимуществом одного из боксеров.

«Для меня это не было большим сюрпризом, потому что это высокий уровень. Камил Шеремета — великолепный боксер. На самом деле, не удивлен, что бой сложился именно так. Я лишь чувствую себя очень комфортно, потому что я усердно работал, у меня было много времени. Рядом со мной много хороших людей, которые меня поддерживают. Я очень горжусь своей командой», — сказал победитель после боя.

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