Звездный футболист «Тоттенхэма» разбил элитное авто в ночном ДТП и арестован полицией

Финалист Лиги чемпионов-2018/2019 в составе «Тоттенхэма» защитник Данни Роуз попал в серьезную аварию. Двигаясь в ночь на 23 декабря по автомагистрали в Нортхэмптоне, что неподалеку от Лондона, футболист не справился с управлением и врезался в ограждение. В результате ДТП у автомобиля оторвало одно колесо и бампер.

Как сообщает издание The Sun, сам игрок не пострадал. Прибывшая на место аварии полиция провела тест на содержание алкоголя в крови, и он дал отрицательный результат. В итоге стражи правопорядка арестовали Данни за опасное вождение и препроводили в одно из отделений.

«Мы можем подтвердить, что 30-летний мужчина был арестован по подозрению в опасном вождении на трассе A45 в Нортхэмптоне около 4 утра. Подозреваемый в настоящее время содержится в полицейском участке округа, и поэтому для полиции Нортхэмптоншира было бы неуместно давать дальнейшие комментарии в настоящее время», — сказал в комментарии источнику представитель полиции графства Нортхэмптоншир.

Отметим, что футболист, зарабатывающий почти 100 тысяч долларов в неделю, не пользуется доверием у наставника «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо. Вторую часть прошлого сезона левый защитник, на счету которого 29 матчей за сборную Англии, провел в аренде в «Ньюкасле», а после возвращения летом в «Тоттенхэм» не сыграл за «шпор» ни одного матча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что у автомобиля футболиста «Арсенала» Джо Уиллока на ходу оторвало колесо.

156

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter