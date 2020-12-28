Красавица Билодид признана лучшей дзюдоисткой мира

20-летняя украинка Дарья Билодид, отправившаяся на отдых в Доминиканскую республику и показавшая «свой рай», получила очередное признание от Международной федерации дзюдо (IJF).

Эксперты назвали нашу соотечественницу лучшей дзюдоисткой мира независимо от весовой категории по итогам 2019-го и 2020 годов. Об этом функционеры сообщили на официальном сайте организации.

Добавим, что Билодид, являющаяся самой молодой двукратной чемпионкой мира, в 2020 году сменила весовую категорию, перейдя из 48-ми в 52 кг. В октябре на турнире серии IJF World Judo Tour киевлянка в четвертьфинале проиграла румынке Андре Читу, и это поражение стало для Дарьи первым за полтора года. Перед этим украинка не смогла победить в марте 2019-го, после чего провела 20 успешных схваток на различных соревнованиях, став в том числе чемпионкой мира в Токио и победительницей Европейских игр в Минске.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что о Дарье Билодид сняли документальный фильм «Анаконда».

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