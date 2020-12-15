Красавица-дзюдоистка Билодид показала «свой рай»
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид, несмотря на расставание с футболистом киевского «Динамо» Денисом Поповым, прекрасно проводит время в Доминиканской республике.
Спортсменка совмещает отдых с тренировками, пускай даже и на песке, — недаром же кимоно брала в такую даль.
Также Дарья балует себя разными вкусностями, но при этом не забывает о поддержании фигуры. «Мой рай», — подписывает под фото Билодид.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вышел фильм «Анаконда», рассказывающий о карьере красавицы-чемпионки Дарьи Билодид.266
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