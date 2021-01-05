Украинский олимпийский чемпион Верняев дисквалифицирован международной федерацией

Чемпион Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро украинец Олег Верняев, шокировавший подписчиков фигурой на карантине, отстранен Международной федерацией гимнастики (FIG) от участия во всех соревнованиях.

Как сообщает NBC Sports, представитель FIG не стал уточнять причину отстранения 27-летнего спортсмена, отметив лишь, что «дисквалификация будет действовать вплоть до окончания расследования, при этом организация не будет комментировать ситуацию до выяснения всех обстоятельств дела».

Напомним, что Верняев в Рио завоевал две награды — одну высшей пробы в упражнениях на брусьях и «серебро» в абсолютном первенстве, при этом уступив 0,1 балла японцу Кохею Учимуре. Также в активе уроженца Донецка «золото» чемпионата мира-2014 в китайском Наньнине, а также Европейских игр в Баку-2015 и Минске-2019.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по пауэрлифтингу украинец Антон Крюков дисквалифицирован на полтора года.

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