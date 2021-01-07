Известный мотогонщик находится в коме после аварии на ралли «Дакар»

Мотогонщик Сантош Чанчангуппе Шивашанкар из Индии получил серьезные травмы в результате аварии, произошедшей на четвертом этапе знаменитого ралли «Дакар». Напомним, на прошлогодних соревнованиях был найден мертвым португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш, а в больнице умер голландский гонщик Эдвин Стравер, за жизнь которого врачи боролись на протяжении недели.

Как сообщает ASO (Amaury Sport Organisation), 37-летний индиец, в 2015-м признававшийся лучшим мотогонщиком мира, не справился с управлением на 135-м километре трассы в районе извилистых и мощеных гравийных дорог. В результате падения спортсмен получил травму головы и был доставлен в передовой медицинский пункт саудовского городка Аль-Дувадими, после чего его эвакуировали уже на самолете в госпиталь Эр-Рияда. Там врачи ввели Сантоша в искусственную кому, чтобы снизить мозговую активность и избежать повреждений, и после детального обследования определят степень тяжести травмы головы.

Отметим, что Шивашанкар был единственным представителем своей страны на нынешнем «Дакаре». Для самого гонщика это были седьмые соревнования, в которых он принимал участие. Индиец был полон решимости превзойти свой лучший результат на ралли (34-е место в 2018-м), но вынужден был завершить гонку досрочно.

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