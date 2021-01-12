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Спорт

У экс-футболиста «ПСЖ», «Лестера» и «Лидса» диагностирован рак

17:34 12 января 2021
Сулейман Бамба

35-летнему защитнику валлийского «Кардиффа» ивуарийцу Сулейману Бамбе врачи поставили неутешительный диагноз.

У спортсмена диагностировали неходжкинскую лимфому — одна из разновидностей злокачественных опухолей, происходящих от лимфоцитов, которые лечатся той или иной комбинацией методов химиотерапии, иммунотерапии, лучевой терапии и трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Сулейман уже начал курс химиотерапии, в котором также активное участие принимает и медицинский штаб «Кардиффа».

Клуб поступил благородно в данном случае и не бросил своего футболиста, который выступает за «Кардифф» с 2016 года и провел в составе «лазурных птиц» 117 матчей, в том числе сыграв 28 игр и забив 4 мяча в премьер-лиге в сезоне-2018/2019. «Во время лечения Сол будет поддерживать нашу основную команду, а также игроков академии, с которыми будет работать в качестве тренера», — говорится в заявлении на официальном сайте «Кардиффа».

Отметим, что до перехода в валлийский клуб в 2016-м Бамба, являющийся воспитанником французского «ПСЖ», выступал за родной клуб, а также за английские «Лестер» и «Лидс», турецкий «Трабзонспор» и итальянский «Палермо». В составе сборной Кот д’Ивуара защитник провел в период 2008—2014 годов 46 матчей и забил 1 мяч, став вице-чемпионом Африки в 2012-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что от рака легких умер обладатель «Золотого мяча» итальянец Паоло Росси.

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