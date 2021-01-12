28.00 / 28.24 33.88 / 34.31
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Из инвалидного кресла – в профессиональный футбол: 18-летний парень дебютировал за известный английский клуб

19:46 12 января 2021
Деклан Томпсон

Матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии между «Эксетером» и «Шеффилд Уэнсдей» (0:2) навсегда запомнится 18-летнему защитнику гостей Деклану Томпсону, который вышел на замену уже в компенсированное время поединка.

Все дело в том, что еще совсем недавно не только карьера, но и полноценная жизнь спортсмена были под большой угрозой. Будучи подростком, Деклан полтора года был прикован к инвалидному креслу из-за болезни Петерса — редкого детского заболевания, поражающего бедра. Парень перенес множество операций, и врачи предполагали, что он не то что в футбол — просто ходить не сможет.

Но Томпсон не сдавался. Отучившись в академии «Уэнсдей», он перешел в любительскую команду «Стоксбридж Парк Стилз», где его отец работает помощником тренера. Там Деклану удалось проявить себя настолько, что его пригласили назад в «Шеффилд», а теперь и позволили дебютировать в победном матче розыгрыша Кубка страны.

«Это был настоящий шок. Когда тренер повернулся ко мне и кивнул — мол, „выходи на замену“ — я сперва не поверил. Позже родители сказали мне, что у меня был шокированный вид, когда я выбегал на поле. Весь день матча был для меня каким-то сюрреалистичным опытом, словно фильм. Я не верил, что это действительно со мной происходит, казалось, я просто сплю. Многие люди писали мне и говорили, что я являюсь для них источником вдохновения. Я всегда отвечаю на такие сообщения, потому что хочу дать что-то взамен», — рассказал Томсон официальному сайту «Шеффилд Уэнсдей» после дебюта, за которым следили по телевизору и бурно реагировали его родители.

Теперь же парень ставит перед собой новые цели — закрепиться в основной команде и дебютировать в чемпионшипе (втором по силе дивизионе страны), где его команда на данный момент занимает 21-е место из 24-х участников чемпионата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что безрукий пакистанец Мохаммад Икрам побеждает на турнирах по бильярду.

49

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Леся Никитюк

«Оля, талию»: раздетая Леся Никитюк показала «волшебство» с фигурой

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Катерина Репяхова

«Ваш муж — старый дед»: забеременевшая жена Павлика не смутилась и ответила на бестактность

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер