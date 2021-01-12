Из инвалидного кресла – в профессиональный футбол: 18-летний парень дебютировал за известный английский клуб

Матч 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии между «Эксетером» и «Шеффилд Уэнсдей» (0:2) навсегда запомнится 18-летнему защитнику гостей Деклану Томпсону, который вышел на замену уже в компенсированное время поединка.

Все дело в том, что еще совсем недавно не только карьера, но и полноценная жизнь спортсмена были под большой угрозой. Будучи подростком, Деклан полтора года был прикован к инвалидному креслу из-за болезни Петерса — редкого детского заболевания, поражающего бедра. Парень перенес множество операций, и врачи предполагали, что он не то что в футбол — просто ходить не сможет.

Но Томпсон не сдавался. Отучившись в академии «Уэнсдей», он перешел в любительскую команду «Стоксбридж Парк Стилз», где его отец работает помощником тренера. Там Деклану удалось проявить себя настолько, что его пригласили назад в «Шеффилд», а теперь и позволили дебютировать в победном матче розыгрыша Кубка страны.

«Это был настоящий шок. Когда тренер повернулся ко мне и кивнул — мол, „выходи на замену“ — я сперва не поверил. Позже родители сказали мне, что у меня был шокированный вид, когда я выбегал на поле. Весь день матча был для меня каким-то сюрреалистичным опытом, словно фильм. Я не верил, что это действительно со мной происходит, казалось, я просто сплю. Многие люди писали мне и говорили, что я являюсь для них источником вдохновения. Я всегда отвечаю на такие сообщения, потому что хочу дать что-то взамен», — рассказал Томсон официальному сайту «Шеффилд Уэнсдей» после дебюта, за которым следили по телевизору и бурно реагировали его родители.

Теперь же парень ставит перед собой новые цели — закрепиться в основной команде и дебютировать в чемпионшипе (втором по силе дивизионе страны), где его команда на данный момент занимает 21-е место из 24-х участников чемпионата.

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