Гвоздем порвало колено: футболист получил пугающую травму во время матча
Страшной травмой завершился матч в высшем дивизионе чемпионата Мексики между «Некаксой» и «Атлетико Сан-Луис» для 26-летнего защитника хозяев Унаи Бильбао.
На 75-й минуте футболист прикрывал корпусом от соперника уходивший за пределы поля мяч. Почувствовав толчок в спину, Унаи упал, проехавшись по газону. К его несчастью, происходило это все возле рекламных щитов, и игрок задел длинный гвоздь, которым фактически порвал себе колено.
Фото последствий падения для футболиста не для слабонервных, надо сказать…
TERRIBLE— Gol de Visitante (@Goldevisitante) January 16, 2021
Así quedó la rodilla de Unai Bilbao tras enterrarse un clavo de una de las lonas que hay en césped de juego. Mucha Fuerza Unai pic.twitter.com/F1UQsB9tb3
Отметим, что футболист, из-за которого пострадал Бильбао, отделался лишь предупреждением. А «Некакса», играя практически весь второй тайм в меньшинстве, смогла вырвать победу, забив единственный мяч с пенальти на 90-й минуте.
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