Гвоздем порвало колено: футболист получил пугающую травму во время матча

Страшной травмой завершился матч в высшем дивизионе чемпионата Мексики между «Некаксой» и «Атлетико Сан-Луис» для 26-летнего защитника хозяев Унаи Бильбао.

На 75-й минуте футболист прикрывал корпусом от соперника уходивший за пределы поля мяч. Почувствовав толчок в спину, Унаи упал, проехавшись по газону. К его несчастью, происходило это все возле рекламных щитов, и игрок задел длинный гвоздь, которым фактически порвал себе колено.

Фото последствий падения для футболиста не для слабонервных, надо сказать…

TERRIBLE



Así quedó la rodilla de Unai Bilbao tras enterrarse un clavo de una de las lonas que hay en césped de juego. Mucha Fuerza Unai pic.twitter.com/F1UQsB9tb3 — Gol de Visitante (@Goldevisitante) January 16, 2021

Отметим, что футболист, из-за которого пострадал Бильбао, отделался лишь предупреждением. А «Некакса», играя практически весь второй тайм в меньшинстве, смогла вырвать победу, забив единственный мяч с пенальти на 90-й минуте.

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