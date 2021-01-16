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Спорт

Гвоздем порвало колено: футболист получил пугающую травму во время матча

19:37 16 января 2021
Унаи Бильбао

Страшной травмой завершился матч в высшем дивизионе чемпионата Мексики между «Некаксой» и «Атлетико Сан-Луис» для 26-летнего защитника хозяев Унаи Бильбао.

На 75-й минуте футболист прикрывал корпусом от соперника уходивший за пределы поля мяч. Почувствовав толчок в спину, Унаи упал, проехавшись по газону. К его несчастью, происходило это все возле рекламных щитов, и игрок задел длинный гвоздь, которым фактически порвал себе колено.

Фото последствий падения для футболиста не для слабонервных, надо сказать…

Отметим, что футболист, из-за которого пострадал Бильбао, отделался лишь предупреждением. А «Некакса», играя практически весь второй тайм в меньшинстве, смогла вырвать победу, забив единственный мяч с пенальти на 90-й минуте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что американского горнолыжника Томми Форда эвакуировали на вертолете после ужасного падения на этапе Кубка мира.

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