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Спорт

Украинская призер Олимпийских игр родила первенца

7:35 26 января 2021
Кристина Стуй

Призер Олимпийских игр-2012 в эстафетном беге 4×100 метров и чемпионка II Европейских игр в Минске в командных соревнованиях легкоатлетка Кристина Стуй впервые стала мамой.

О радостном событии 32-летняя спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. «Нам выпала честь стать теми, кому это хрупкое создание будет доверять прежде, чем научится доверять кому-то другому… И до конца нашей жизни мы будем познавать его. С Днем рождения, сынок», — написала новоиспеченная мать, прикрепив фото из столичного роддома.

В комментариях под постом, за пару часов собравшим более тысячи «лайков», Кристину наперебой поздравляют с радостным событием. Теплые слова в том числе написали и коллеги-спортсмены — Юлия Левченко, Елизавета Брызгина, Ирина Геращенко, Анна Скидан, боксер Максим Митрофанов и многие другие.

Добавим, что супругом Кристины является многократный чемпион Украины по кроссу Игорь Гелетий, старший своей супруги на пять с половиной лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская биатлонистка Ольга Абрамова родила дочь.

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