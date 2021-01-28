Как на Джорджины именины: Роналду грозит смешной штраф за зимние забавы

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду, ставший лучшим бомбардиром в истории футбола, с шиком отпраздновал день рождения своей возлюбленной Джорджины Родригес.

Как сообщает издание The Sun, влюбленные отправились на курорт Валле-д'Аоста, расположенный приблизительно в двух часах езды от Турина на машине, где провели романтический вечер вместе в пятизвездочном отеле Le Massif, а на следующий день покатались на снегоходе по местным окрестностям.

Все бы ничего, да только в Италии до 15 февраля запрещены передвижения по регионам страны, за исключением случаев, когда это напрямую связано с работой, состоянием здоровья или крайней необходимостью.

Согласно итальянским законам, нарушивший данные правила подвергается штрафу в 400 евро за несанкционированное передвижение. Вот только и на такую смешную, как для Роналду, сумму (столько он зарабатывает по контракту со «Старой Синьорой» за… восемь минут) полиция его не сможет оштрафовать, поскольку нарушитель должен быть пойман «с поличным» и допрошен по поводу причин нахождения в этом месте в конкретный момент.

Добавим, что это уже не первый случай нарушения португальцем условий карантина. В июне 2020-го он вместе с невестой тайно посетил Мадейру, чтобы лично проконтролировать строительство приобретенного за 8 млн евро личного особняка в Кинта-да-Маринья.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду впервые за четыре года остался без престижной премии Globe Soccer Awards.

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