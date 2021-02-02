«Любовь в животе»: олимпийская чемпионка объявила о своей беременности

31-летняя горнолыжница Анна Файт, в мае 2020-го завершившая активную спортивную карьеру, поделилась со своими подписчиками радостной новостью.

«Любовь в животе. Мы станем мамой и папой. Мы очень счастливы и полны любви», — написала Анна на своих страницах в соцсетях, прикрепив милые фото с мужем.

Отметим, что Файт добилась больших успехов в профессиональном спорте и считается одной из лучших горнолыжниц 21-го столетия. Выступая под девичьей фамилией Феннингер, она выиграла все наиболее важные трофеи в горнолыжном спорте. В частности, уроженка Зальцбурга стала олимпийской чемпионкой Сочи-2014, трижды завоевывала «золото» на чемпионатах мира, а также дважды становилась обладательницей Кубка мира.

С 2016-го Анна замужем за своим соотечественником — двукратным победителем Кубка мира по сноубордингу Мануэлем Файтом, который старше супруги на четыре года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-биатлонистка сборной Украины Марьяна Брыкайло вылечилась от рака и ждет ребенка.

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