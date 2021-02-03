Поставят в жесткие рамки: опубликован свод правил поведения спортсменов на Олимпиаде-2020

Организационный комитет Олимпиады-2020, которая все еще находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса, опубликовал в специально выпущенной методичке список правил, которых будут придерживаться атлеты-участники предстоящих Игр.

В частности, спортсмены и члены их команд должны будут предоставить отрицательные тесты на COVID-19 до прибытия в Японию, а также периодически проверяться в период соревнований. Жителям олимпийской деревни, состояние здоровья которых будет контролироваться при помощи специального мобильного приложения, запретят близко общаться с коллегами и придерживаться дистанции в два метра, посещать спортивные мероприятия в качестве зрителей. Также рекомендуется избегать использования общедоступных вещей, таких как ключи, ручки, секундомеры (либо же дезинфицировать их), а также проветривать помещения, в которых будут находиться люди, каждые полчаса.

Есть определенные условия и для болельщиков, которые попадут на трибуны стадионов. Так, им запретят петь песни и скандировать кричалки — вместо этого всем рекомендуется молча хлопать в ладоши.

Напомним, что Олимпиаду-2020 планируется провести с 23 июля по 8 августа. В программе Игр будет представлено 33 вида спорта, пять из которых — карате, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг — впервые.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские атлеты-чемпионы Олимпиады-2020 получат от государства по 125 тысяч долларов.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter