27.77 / 28.11 33.47 / 33.85
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Поставят в жесткие рамки: опубликован свод правил поведения спортсменов на Олимпиаде-2020

15:19 3 февраля 2021
Олимпиада 2020 в Токио

Организационный комитет Олимпиады-2020, которая все еще находится под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса, опубликовал в специально выпущенной методичке список правил, которых будут придерживаться атлеты-участники предстоящих Игр.

В частности, спортсмены и члены их команд должны будут предоставить отрицательные тесты на COVID-19 до прибытия в Японию, а также периодически проверяться в период соревнований. Жителям олимпийской деревни, состояние здоровья которых будет контролироваться при помощи специального мобильного приложения, запретят близко общаться с коллегами и придерживаться дистанции в два метра, посещать спортивные мероприятия в качестве зрителей. Также рекомендуется избегать использования общедоступных вещей, таких как ключи, ручки, секундомеры (либо же дезинфицировать их), а также проветривать помещения, в которых будут находиться люди, каждые полчаса.

Есть определенные условия и для болельщиков, которые попадут на трибуны стадионов. Так, им запретят петь песни и скандировать кричалки — вместо этого всем рекомендуется молча хлопать в ладоши.

Напомним, что Олимпиаду-2020 планируется провести с 23 июля по 8 августа. В программе Игр будет представлено 33 вида спорта, пять из которых — карате, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг — впервые.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские атлеты-чемпионы Олимпиады-2020 получат от государства по 125 тысяч долларов.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
MARUV

Дочь Добкина попала на «оргию» MARUV

Мухаммад Аслам Хан

Боксер умер после нокаута: смертельный удар попал на видео

Дантес и Дорофеева

«Кажется, мы разводимся»: Дантес взвыл из-за пристрастия Дорофеевой

Виктор Павлик

Алла Пугачева «пришла на помощь» стареющему Виктору Павлику

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер