Украинская боец ММА феерично «задушила» звездную соперницу: видео боя

30-летняя украинская боец смешанных единоборств (ММА) Алена Рассохина, выступающая в минимальной весовой категории, громко заявила о себе в популярном промоушене One Championship, поединки которого проходят в Сингапуре.

Наша соотечественница (12 побед, 4 поражения в карьере) в дебютном бою на таком уровне встречалась со звездной соперницей Стэмп Фэйртекс из Таиланда, не знавшей до этого горечи поражения. И, не спасовав перед именитой оппоненткой, уроженка Днепра смогла сломить ее сопротивление, применив удушающий прием в концовке третьего раунда.

Бой Рассохина — Фэйртекс (смотреть с 1:55:00)

К слову, после остановки боя тайская спортсменка активно протестовала против досрочного завершения поединка (на тот момент она явно выигрывала по очкам), отрицая факт своей сдачи, но судьи остались неумолимы и присудили победу Рассохиной.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинец Ярослав Амосов продлил свою серию до 25 побед в смешанных единоборствах.

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