Бомбардир-ветеран вывел клуб из Мексики в финал клубного чемпионата мира

В воскресенье, 7 февраля, в Катаре прошел первый полуфинал клубного чемпионата мира по футболу. В поединке сошлись обладатель Кубка Либертадорес бразильский «Палмейрас» и сильнейший клуб зоны КОНКАКАФ мексиканский «УАНЛ Тигрес».

Если для «Палмейраса» это был первый матч на турнире, то мексиканцы уже обыграли в Катаре южнокорейский «Ульсан Хюндай» — 2:1 (оба мяча у победителей забил 35-летний французский форвард Пьер-Андре Жиньяк). В очном поединке специалисты отдавали предпочтение бразильскому клубу, за который выступает экс-нападающий донецкого «Шахтера» Луис Адриано, но на деле «тигры» посрамили специалистов, одержав минимальную победу — 1:0. И вновь отличился бомбардир-ветеран Жиньяк, реализовав пенальти на 54-й минуте матча (на фото в заголовке).

За трофей «УАНЛ Тигрес», ставший первым мексиканским клубом, сыграющим в финале клубного чемпионата мира, поборется с победителем поединка между египетским «Аль-Ахли» и мюнхенской «Баварией», который пройдет в понедельник, 8 февраля.

А тем временем в матче за 5-е место между «Ульсан Хюндай» и катарским «Аль-Духаилом» произошло сразу два исторических события. Во-первых, впервые в истории поединок клубного чемпионата мира судила женская бригада арбитров во главе с бразильянкой Эдиной Алвес Батистой, а, во-вторых, эта игра была выбрана ФИФА для эксперимента с тестированием системы автоматического определения офсайда. В итоге, катарцы одержали победу (3:1), а один из голевых пасов в составе победителей записал на свой счет экс-футболист киевского «Динамо» Дуду.

Добавим, что организаторы предусмотрели солидный призовой фонд для участников клубного мундиаля. Победитель пополнит клубную казну на 10 миллионов долларов, финалист «разбогатеет» на 4 млн, бронзовый призер и проигравший в утешительном финале получат 2,5 и 2 млн в американской валюте соответственно, занявший пятое место — 1,5 млн, шестое — 1 млн и седьмое — 500 тысяч.

Напомним, победителем прошлого розыгрыша, проводившегося в декабре 2019-го, стал английский «Ливерпуль», обыгравший в финале в дополнительное время бразильский «Фламенго» (1:0).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший форвард «Шахтера» Луис Адриано, выступающий за «Палмейрас», взбесился после расистского оскорбления.

Фото fifa.com

102

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter