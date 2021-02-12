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Спорт

Двукратного чемпиона Формулы-1 сбила машина: есть переломы

9:08 12 февраля 2021
Фернандо Алонсо

39-летний испанский автогонщик Фернандо Алонсо, объявивший о возвращении в Формулу-1 в сезоне-2021, попал в ДТП, совершая прогулку на велосипеде неподалеку от швейцарского Лугано.

После наезда машины спортсмен был доставлен в больницу. Врачи подозревали у него переломы конечностей, но, по информации телеканала ВВС, все ограничилось переломом челюсти и на данный момент жизни испанца ничего не угрожает. «Фернандо находится в сознании и чувствует себя хорошо. Его ожидают дополнительные обследования, после которых будет новая информация о его состоянии», — говорится в сообщении команды Alpine F1 Team, которую Алонсо будет представлять в предстоящем сезоне.

Отметим, что Алонсо провел 17 сезонов в Формуле-1, выступая за команды Renault, McLaren и Ferrari. Дважды, в 2005-м и 2006-м, будучи пилотом Renault, становился чемпионом мира. По окончанию сезона-2018 Фернандо покинул Формулу-1, но в середине 2020-го объявил о своем возвращении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что французский гонщик Формулы-1 Роман Грожан выбрался из горящего болида после ужасающей аварии на Гран-при Бахрейна.

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