Машина в огне: пилот Формулы-1 чудом выжил в жуткой аварии
Ужасающая авария произошла на Гран-при Бахрейна, являющемся 15-м этапом Формулы-1 сезона-2020. Напомним, на Гран-при Португалии загорелся болид француза Пьера Гасли, выступающего за «Альфа Таури».
Уже на первом круге, в третьем повороте, пилот команды «Хаас» Ромен Гросжан, стартовавший с 19-й позиции, съехал с трассы и влетел в защитный барьер. Болид моментально вспыхнул ярким пламенем, но француз успел самостоятельно вылезти из кокпита и сразу же попал в руки медикам.
После тщательного обследования на месте в машине скорой помощи у Ромена были выявлены ожоги рук и лодыжках. Учитывая масштабы аварии, можно сказать, что пилот родился в рубашке.
Добавим, что на восстановление защитного ограждения у организаторов ушло чуть больше часа, после гонка была возобновлена.
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Фото Twitter Формулы-168
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