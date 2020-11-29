Машина в огне: пилот Формулы-1 чудом выжил в жуткой аварии

Ужасающая авария произошла на Гран-при Бахрейна, являющемся 15-м этапом Формулы-1 сезона-2020. Напомним, на Гран-при Португалии загорелся болид француза Пьера Гасли, выступающего за «Альфа Таури».

Уже на первом круге, в третьем повороте, пилот команды «Хаас» Ромен Гросжан, стартовавший с 19-й позиции, съехал с трассы и влетел в защитный барьер. Болид моментально вспыхнул ярким пламенем, но француз успел самостоятельно вылезти из кокпита и сразу же попал в руки медикам.

После тщательного обследования на месте в машине скорой помощи у Ромена были выявлены ожоги рук и лодыжках. Учитывая масштабы аварии, можно сказать, что пилот родился в рубашке.

Добавим, что на восстановление защитного ограждения у организаторов ушло чуть больше часа, после гонка была возобновлена.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что британец Льюис Хэмилтон стал семикратным чемпионом Формулы-1.

Фото Twitter Формулы-1

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