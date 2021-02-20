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Спорт

Сборная Украины по баскетболу обыграла действующих чемпионов Европы

17:50 20 февраля 2021
Украина&nbsp;— Словения

Мужская сборная Украины по баскетболу в рамках отбора на чемпионат Европы, который в 2022 году пройдет в Чехии, Грузии, Италии и Германии, в Киеве встретилась с действующими чемпионами Старого Света — Словенией.

Украина — Словения — 70:65 (9:11, 15:16, 17:15, 29:23).

В первой половине встречи баскетболисты обеих команд не порадовали результативностью, допуская слишком много потерь и не попадая в кольцо как из-за дуги, так и из перспективных позиций под кольцом.

В начале третьей четверти подопечные Айнирса Багатскиса нагнали соперника и вышли вперед, после чего начались «качели», когда украинцы то отпускали словенцев в счете, то ликвидировали гандикап. В итоге к решающей четверти «желто-синие» подошли, уступая в одно очко, и в нервной борьбе смогли-таки вырвать победу — 70:65.

Самым результативным игроком в составе нашей сборной стал натурализованный американец Джером Рэндл, набравший 24 очка. У словенцев лучшим бомбардиром в матче стал Лука Рупник, в активе которого 18 очков.

Положение команд в группе F: 1. Словения — 10 очков (6 матчей), 2. Украина — 8 (5), 3. Венгрия — 7 (4), 4. Австрия — 5 (5).

Напомним, что в финальную часть Евробаскета-2022 выходят по три лучшие команды из каждой отборочной группы. Сборная Украины досрочно гарантировала себе путевку, и матч со Словенией, а также предстоящий 22 февраля поединок против Венгрии рассматриваются в качестве подготовки к участию в финальном турнире.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что женская сборная Украины завершила отбор на Евробаскет-2021 разгромом Финляндии.

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